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'daki büyümeden söndürüldü

'da otluk alanda çıktı. Yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'daki yangın büyümeden söndürüldü

07.08.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,15:18

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesi Karakaya mevkiinde elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangında kuru otlar yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası arazi içindeki zeytin ve armut ağaçlarından bir kısmı zarar gördü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

IHA

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