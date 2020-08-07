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Muğla'daki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor.

07.08.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,15:18