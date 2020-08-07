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Haberler Muğla Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Muğla'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıktı. Muhammed Ü. kontrolündeki otomobilde çıkan kısa sürede yayılırken, kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

07.08.2020, 11:43 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,11:54

Milas'ta seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi.


Milas'tan Yatağan istikametine doğru seyreden Muhammed Ü. kontrolündeki 41 ADC 962 plakalı otomobilde Boğayokuşu mevkiinde yangın çıktı. Aracın motor bölümünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yangın söndürülürken, alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale getirdi.


IHA

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