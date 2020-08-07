Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Milas'ta seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, otomobili kullanılamaz hale getirdi.
Milas'tan Yatağan istikametine doğru seyreden Muhammed Ü. kontrolündeki 41 ADC 962 plakalı otomobilde Boğayokuşu mevkiinde yangın çıktı. Aracın motor bölümünde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yangın söndürülürken, alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale getirdi.
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IHA
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