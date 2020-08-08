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Haberler Muğla Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

'nın ilçesinde bir kişi, denize çıplak girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

08.08.2020, 19:35

Değirmenler mevkisi Haremtan Koyu'nda bir kişinin çıplak denize girdiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kamusal alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu" suçlamasıyla adliye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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