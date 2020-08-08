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Haberler Muğla Dalyan’da jandarma ekiplerinden koronavirüs uyarısı

Dalyan’da ekiplerinden uyarısı

'da ekipleri, tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tedbirlere dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine işaret eden ekipler, maske de dağıttı.

Dalyan’da jandarma ekiplerinden koronavirüs uyarısı

08.08.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,15:16

Muğla'nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.


İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dalyan ile İztuzu Plajı arasında coğrafi yapısıyla labirenti andıran kanalda tur yapan tekneleri denetleyen ve kanal boyunca devriye gezen jandarma ekipleri, İngilizce ve Türkçe anonslarla tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine işaret eden ekipler, maske de dağıttı.

Ayrıca ekipler, sahilleri de denetledi.

IHA

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