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Haberler Muğla Muğla'da 9 sığınmacı kurtarıldı

'da 9 kurtarıldı

'nın ilçesinde, Yunan ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu grup, Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da 9 sığınmacı kurtarıldı

08.08.2020, 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,11:45

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu sığınmacı grubunun sürüklendiği bili sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 9 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

IHA

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