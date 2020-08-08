Haberler Muğla Muğla'da trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'da meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

08.08.2020, 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,09:38