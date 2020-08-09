Bodrum su altında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi. Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi'nde gece yarısı aniden patlayan ana su hattı borusu, işyerlerini ve bahçeleri su altında bıraktı. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular birçok iş yerine doldu.

1 YILDA 10 KEZ

4 dükkan tamamen sular altında kaldı. Gece yarısı dükkanlarını açan esnaf iş yerlerine dolan suları boşaltmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca boşa akan içme suyu esnafı isyan ettirdi. 1 yılda aynı bölgede yaklaşık 10 defa patlayan suyu kapatan MUSKİ ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak araç akışını başka yöne verdi. Esnaf bir an önce yetkililerden çözüm bulmalarını istedi.

TUBA AYHAN