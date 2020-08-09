  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Milas'ta 50 hektar tarım ve orman arazisi yandı

'ta 50 hektar tarım ve orman arazisi yandı

Muğla'nın ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan , havadan ve karadan müdahalelerle 17 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre toplam 50 hektar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.

Milas'ta 50 hektar tarım ve orman arazisi yandı

09.08.2020, 18:01

Milas'ın kırsal Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiindeki, zeytinlik alanda, dün saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana da sıçradı. Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arazözle yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevlere havadan 2 uçak, 8 helikopter, karadan ise 50 arazözle 200 kişilik orman personeli müdahalede bulundu.



İl Orman Bölge Müdürlüğü, kameralarla donatılan yangın kontrol aracından, ekipleri alevlerin olduğu noktalara yönlendirdi. Ekipler, havanın kararması nedeniyle yangın bölgesini termal kameralı drone uçurarak kontrol etti. Termal kameralı drone ile, karadan görülmeyen noktalar havadan tespit edilip, gerekli müdahalenin zamanında yapılması sağlandı. Mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 7 saat içinde kısmen kontrol altına alındı.



Bugün günün ilk ışıkları ile hava araçlarının tekrar desteğe başlamasıyla alevler söndürüldü. 17 saatte güçlükle söndürülen yangında, toplam 50 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarına ise halen devam ediliyor.

Soruşturma başlatan jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas'ta 50 hektar tarım ve orman arazisi yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA