Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki zeytinlik arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale edildi. Şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Karadan çok sayıda arazöz su ikmal aracı ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi.
VOLKAN YILDIZ
Ormanlık alan alevlere teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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