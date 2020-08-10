50 hektarlık alan kül oldu

Muğla Milas'taki zeytinlikte önceki gün başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın 17 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikten ormanlık alana sıçrayan alevlere gece boyunca müdahale edilirken ekiplerin yoğun çalışması sonuç getirdi. Gece kısmen kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da destek verdi. Zeytinlik ve karaçam ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürdü.



YANGIN KONTROL ARACI YÖNLENDİRDİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kameralarla donatılan yangın kontrol aracından, ekipleri alevlerin olduğu noktalara yönlendirdi. Ekipler, havanın kararması nedeniyle yangın bölgesini termal kameralı drone uçurarak kontrol etti. Büyük hasarın meydana geldiği alanda ekipler, termal kameralı drone ile karadan göremedikleri noktaları havadan kontrol ederek alev olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.

VOLKAN YILDIZ