Haberler Muğla Düşen yıldırım, orman yangına neden oldu

Düşen yıldırım, orman yangına neden oldu

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanak sırasında düşen yıldırım orman yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

10.08.2020, 09:04