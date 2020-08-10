Düşen yıldırım, orman yangına neden oldu

Bodrum ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım yangına neden oldu.
Yükselen alevleri görenler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
DHA
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