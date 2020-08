Her kadın cinayeti yüreğini yakıyor

Muğla'da yaşayan Mustafa Cankel ve ailesi, Isparta'da bir apartta kalan üniversite öğrencisi kızları Güleda Cankel'in, geçtiğimiz Kasım ayında eski erkek arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesinin acısını hala ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor.



'KATİLLER HAPİSTEN ÇIKMASIN'

Güleda'nın hatıralarıyla üzüntülerini bastırmaya çalışan Cankel ailesinin acısı, kızları gibi üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin'in Muğla'da vahşice öldürülmesiyle katlandı. Uzun bir süre olayın etkisinden kurtulamayan Cankel ailesi, geçirdikleri zor günleri yakınlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor. Her yerde Güleda'nın hatıralarının olduğunu aktaran baba Mustafa Cankel, her kadın cinayetinde bu acıyı yaşayan bir aile olarak çok etkilendiklerini belirtti. Acılı baba, "Pınar Gültekin'in öldürülmesi bizi çok sarstı. Her kadın cinayeti yaramızı kanatıyor. Bizler katillerin ömür boyu hapisten çıkmasını istemiyoruz" dedi.