İztuzu Plajı’nda rekor caretta caretta yuvası

Muğla Ortaca'daki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, caretta carettaların yuvalama alanında bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşıldı. Nisan-Mayıs aylarında başlayan çiftleşme ve kuluçka döneminin ardından carettalar, Ağustos ortasına kadar yuva yapıyor. DEKAMER Proje Asistanı Su Ürünleri Mühendisi Aysun Adaklı, "En önemli yuvalama alanlarından biri İztuzu Plajı'nda bu yıl, 744 yuva ile rekora ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl yuva sayısı 610 idi" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI