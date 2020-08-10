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’da orman yangını

’nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

Muğla’da orman yangını

10.08.2020, 14:12

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Göktepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen ve sarp arazide çıkan yangına havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiği öğrenildi.

İHA

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