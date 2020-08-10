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'ya ilk kafilesi geldi! Güvenli tatilin adresi

Son dakika... ile arasında, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla 178 , 'ya geldi.

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi! Güvenli tatilin adresi Türkiye

10.08.2020, 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,09:25

Kovid-19 nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlandı.

Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan uçak, saat 07.20'de Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Rusya'da avukatlık yapan Rustam Baigildeev (35) AA muhabirine, Türkiye'ye uçuşların başlaması dolayısıyla çok memnun olduklarını söyledi.

Kovid-19 sürecini Türkiye'nin iyi yönettiğini belirten Baigildeev, "Türkiye sınırlarını kısa sürede açabildi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Marmaris hakkında çok güzel şeyler duyduk. Bunun için tatil için Türkiye'yi seçtik." dedi.

Öte yandan, gün içerisinde Rusya'dan Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

AA

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