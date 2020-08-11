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Haberler Muğla 8’inci kez evini yaktı

8’inci kez evini yaktı

8’inci kez evini yaktı
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hurdacılık yapan Nahide Kaya, ocakta yemek varken uyuyakaldı. Alevlerin konteyner evi sarmasıyla uyanan ve daha önce de 7 defa evinde yangın çıkan kadın kendini dışarı attı, yakınlarını arayarak, "Yine evi yaktım çabuk gelin" dedi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, içeride mahsur kalan kediler ise yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Yangında bir dönümlük ormanlık alan ve prefabrik ev tamamen yandı.

ADEM ÜLKER

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