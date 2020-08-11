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'da feci olay! asılı bulundu

’nın ilçesinde bir kişi asılı bir şekilde bulundu. Şahsın psikolojik ve ailevi sorunlar yaşadığı, daha önce de girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da feci olay! Zeytin ağacında asılı bulundu

11.08.2020, 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,14:25

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi Yeldeğirmeni Sokağı'nda ikamet eden Mehmet N., evinin yanında bulunan zeytin ağacında asılı halde bulundu. Komşuları tarafından haber verilen 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk kontrolde Mehmet N.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri'nin yapmış olduğu olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mehmet N.'nin cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın psikolojik ve ailevi sorunlar yaşadığı, daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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