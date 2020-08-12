Servis faciası

Muğla'da seyir halinde olan Ali Dereli idaresindeki 48 S 2519 plakalı midibüs, Fethiye-Antalya karayolu Dont mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
HASTANELERE KALDIRILDILAR
KAZADA midibüsteki işçilerden Özcan Keser olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan 16 yaralı, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN Suriye uyruklu Mustafa Aljajy ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan kazada yaralanan midibüs şoförü Ali Dereli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
MURAT YALÇIN
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