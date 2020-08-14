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'da görülen o kelebek ilgi odağı oldu

'da görülen, ' Kelebeği’ vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, ilgilerini çeken kelebeğin fotoğraf ve görüntülerini çekmek için uzun süre peşinden koştu.

Muğla'da görülen o kelebek ilgi odağı oldu

14.08.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,13:20

Muğla'da kanat yapısı ve kuyruğu ile vatandaşların ilgisini çeken kelebeğin 'Zebra Çatal Kuyruklu Kelebeği' olduğu ortaya çıktı.


Türkiye'de çok az rastlanan Zebra Çatal Kuyruklu kelebek Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeşillik bir alanda ortaya çıktı. Vatandaşlar, ilgisini çeken Zebra Çatal Kuyruklu Kelebeği fotoğraf ve görüntü çekmek için uzun süre peşinden koştu. Cep telefonu ile fotoğraf ve video çeken vatandaşlar ilk defa bu büyüklükte ve bu görünümde kelebek gördüklerini söylerken, Çatal Kuyruk olması nedeniyle biraz daha fazla ilgi duyduklarını açıkladılar.



Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen Zebra Çatal Kuyruklu kelebek olduğu ifade edildi. Dünyanın en güzel ve en ilginç görünümlü kelebeklerinden biri olarak gösterilen, kelebeğin kanatları siyah-beyaz çizgilerle kaplı ve üçgen şeklinde.

IHA

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