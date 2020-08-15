Bodrum’da fuhuş operasyonu: 13 tutuklama

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fuhuşa Teşvik, Yer Temini, Aracılık veya Zorlama suçlarından başlatılan projeli dosya kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

15'ER BİN LİRA CEZA

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos günü Bodrum ilçesinde Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda aralarında 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerden 13'ü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilirken tamamı işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelilerden birine 7 bin 500 TL, 2 şüpheliye de 15'er bin tl Adli para cezası kesildi. Diğer 6 şüpheli Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.