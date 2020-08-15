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’un fuhuş baronu yakalandı

Bodrum’un fuhuş baronu yakalandı
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Bodrum ve İzmir'de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli, Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Uzun yıllar Bodrum'da fuhuşa aracılık ve yer temin eden çeteyi yöneten elebaşı ise İzmir'deki evinde yakalandı. "Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9'u dün, 13'ü bugün Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ADEM ÜLKER

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