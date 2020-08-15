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Haberler Muğla Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı

'da 83 kurtarıldı

'nın Datça ilçesinde, unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 83 kurtarıldı.

Muğla'da 83 göçmen kurtarıldı

15.08.2020, 10:31

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 3 can salının içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, can sallarının bulunduğu bölgeye geldi. Yapılan incelemede, can sallarının içerisinde bulunan 83 göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca can sallarına bindirilen ve Türk karasularına geri itilen 83 göçmen kıyıya çıkartıldı.

DHA

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