Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

15.08.2020, 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,17:34