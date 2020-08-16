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'te denetim! Maske takmayan vatandaşlar polisi görünce maske taktılar

'nın ilçesinde, Polis ekipleri ana caddelerde maske dağıtarak sosyal mesafe kuralına uyulması için vatandaşları bilgilendirdi. Polisi gören bazı vatandaşlar kendilerine ceza yazılmaması için kollarına taktıkları ve ceplerinden çıkardıkları maskeleri taktı. Ekipler tarafından vatandaşlara 4 saatte bin adet maske dağıtıldı.

Marmaris'te denetim! Maske takmayan vatandaşlar polisi görünce maske taktılar

16.08.2020, 11:01

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 21.00-01.00 saatleri arasında şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlenirken bazı kişiler polisleri görünce koluna taktıkları, ceplerine ve çantalarına koydukları maskeleri çıkartarak taktı. Dört saat süren bilgilendirmede, vatandaşlara bin adet maske dağıtıldı. Ekipler, maske takmayan yabancı turistleri uyararak maske hediye etti.



Polisi karşısında görünce kolundan çıkardığı maskeyi takmaya çalışan tatilcilerden biri gazetecinin, Neden maske takmıyorsunuz sorusuna yanıt vermeyip uzaklaştı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin her akşam yapılacağı ve vatandaşlara maske dağıtılacağı bildirildi. Açıklamada, kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem yapılacağı da kaydedildi.



Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu, 13 Mayıs tarihinden itibaren ilçede maske takma zorunluluğu getirmiş, takmayanlar hakkında tutanak tutularak 900 ile 3 bin lira ceza kesilmesini kararlaştırılmıştı.

DHA

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