Bodrum’a 36 saat su verilemeyecek

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında yine patlama meydana geldi. İlçede 36 saat su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi. Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu. İsale hattında 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak Torba mahallesindeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boru, dün saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı.

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