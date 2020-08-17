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Haberler Muğla Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

'ta çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere bünyesindeki 5 söndürme helikopteriyle havadan, 20 , 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

17.08.2020, 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,15:20

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA

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