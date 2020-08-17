Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA

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