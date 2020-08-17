Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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Muğla'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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