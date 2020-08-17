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Ölümle burun buruna!

’da tur teknesi kayalıklara çarpıp su almaya başladı. K. tekneyi durdurmayıp kıyıya çekti, 8 kişi ölümden döndü

Ölümle burun buruna!
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Muğla'da günübirlik tura çıkan ve içinde 8 yerli tatilcinin bulunduğu Ferdi K'nin kullandığı 14 metrelik ahşap tur teknesi kayalıklara çarptı. Kaptan Ferdi K, son bir hamle ile tekneyi durdurmayarak dümeni kumsala kırdı ve karaya oturmasını sağladı. Kaza, Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki Orak Adası yakınlarında meydana geldi. Ferdi K'nin kaptanlığını yaptığı Alinda isimli ahşap tekne kayalıklara çarptı ve su almaya başladı.

KİMSE YARALANMADI
Kaptan Ferdi K. su almaya başlayan tekneyi durdurmayarak hemen yandaki koyun kumsalına dümenini kırdı ve sığlığa oturmasını sağladı. Teknedeki yolcular diğer tekne kaptanları ve denizcilerin yardımı ile lastik botlara alındı. Daha sonra Bahattin Taşdibi'nın kaptanlığını yaptığı Yaralı Ceylan isimli tekneye alınan tatilciler Bodrum Limanı'na getirildi. Kazada yaralanan olmadı.

■ ADEM ÜLKER
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