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Haberler Muğla Bodrum’da skandal

’da skandal

Bodrum’da skandal
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetim ve kesilen cezalara rağmen bazı otel ve sitelerin denizin dibine metrelerce duvar ördüğü ortaya çıktı. Dalgıçların keşfettiği metrelerce uzunluktaki beton duvarlarla Bodrum'un kıyı şeridinin şeklinin değiştiği ve suni plajlar yapıldığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde duvarların uzunluğunun 500 metreye ulaştığı açıklandı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Ciddi zarar veriyorlar. Önlem alınmazsa kıyılarımız bir felaket haline gelecek" diye konuştu.

TUBA AYHAN

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