Muğla’da Lavanta Hasat Şenliği gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muğla'nın Menteşe İlçesinde kadın istihdamına yönelik olarak hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Vadisi Projesi" kapsamında "Lavanta Hasat Şenliği" yapıldı.

Lavanta hasat şenliğine Lavanta dikimi yapılan 6 farklı köyden kadın üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Şenlik kapsamında ilk hasadı AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, kadın girişimlerle birlikte yaptılar.

Hasat şenliği öncesinde tarlalarında hasat yapılan kadın girişimciler Öznur Türkoğlu ve Sultan Şanlı'yı yanına alarak konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, şunları söyledi:



"Bugün burada sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz kadınlar, çiçekleri çok severiz. Benim de en sevdiğim çiçek lavanta. O yüzden farklı bir heyecan yaşıyorum. Lavanta benim için, sadece bir çiçekten ibaret değil. Lavanta; zerafetin nişanesi, gözümdeki kadın imajının temsilidir. Hem naif , hem asil, hem de dik… Bugün aramızda bulunan Muğla'mızın naif, asil ve dik kadınlarını en içten duygularımla selamlıyorum."

50 BİN LAVANTA FİDESİ ÜCRETSİZ DAĞITILDI…

Milletvekili Gökcan, geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile birlikte Zeytinköy'ü ziyaret etttiklerini ve orada aromatik bitkilerle ilgi çalışma hakkında bilgi aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Sayın Bakanımızın o ziyareti sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz 50 bin adet lavanta fidanını üreticilerimize ücretsiz olarak verdi.

Kooperatif kanalıyla bize ulaşan bu fidanlar Yerkesik Merkez, Yenice, Algı, Zeytinköy, Çiftlik ve Fadıl'da toprakla buluştu. Muğla Merkezde Ticaret Borsası Bahçesine de 1200 adet lavanta fidanı dikildi. Proje kapsamında 45 kadınımız istihdam edildi.





Yerleşik merkezde bulunan ve eğitim öğretim görülmeyen atıl vaziyette bulunan İlköğretim okulunun da sizlerden gelen talepler doğrultusunda genç girişimci kadınlarımızın eğitimi ve atölye kurulması için gerekli girişimleri başlattık."

MUĞLA AROMATİK BİTKİ ZENGİNİ…

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki türü açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:



"Ülkemiz endemik bitki varlığı bakımından çok zengin. Toplam 3 bin 500 endemik bitki türü mevcuttur. Türkiye genelindeki endemik türlerin ise yüzde 12'si Muğla'mızda yetişiyor. Muğla'da Endemik tür olarak 417 tür bulunmaktadır. Muğla'mız tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden çok zengin olup kekik tüm bölgemizde doğal olarak yetişmektedir. Ayrıca Defne, Adaçayı, Keçiboynuzu, Salep, Meşe Palamudu ve Sığla Ağacı tüm kıyı bölgelerimize yayılmış durumdadır. Her alanda olduğu gibi tarımsal destek ve yatırımlar alanında da Muğla'mıza ve sevgili hemşerilerimize önemli kazanımlar sağladık. Kooperatiflerimizin, özellikle içinde kadınlarımızın yer aldığı projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu süreçteki destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Muğla Orman Bölge Müdürümüze, Tarım Müdürümüze, Ticaret Borsası Başkanımıza, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ile bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz."





Tarlalarında hasat yapılan kadın girişimciler Öznur Türkoğlu ve Sultan Şanlı ise proje kapsamında kadınlara öncelik verilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

KENAN GÜRBÜZ/ SABAH