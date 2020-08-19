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Haberler Muğla Maskesiz Prof’lar

Maskesiz Prof’lar

Türkiye'de vatandaşları korona virüs ve riskleri konusunda uyaran isimlerin başında gelen Uzmanı Prof. Dr. rahat tavırlarıyla şaşırttı.

Maskesiz Prof’lar
Giriş Tarihi: 19.8.2020

Daha önce tatile çıkmanın risklerinden bahsettiği halde Bodrum'a tatile gitmesiyle eleştirilen Prof. Dr. Ceyhan, bu kez de çorbacıda görüntülendi.

'BARDAKLARDAN BULAŞIR'
TELEVİZYON kanallarına çıkıp insanlara uyarı ve önerilerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan, kafelere gidilmemesi gerektiğini ifade ederken, özellikle bardaklardan korona virüs bulaşma riskinin yüksek olduğunu söylüyordu. Bu uyarıya rağmen Prof. Dr. Ceyhan, iki profesör arkadaşıyla birlikte katıldığı programın ardından soluğu çorbacıda aldı. Yemeğin ardından bir de çay içen maskesiz profesörlerin birlikte çekilen fotoğrafını Mehmet Ceyhan Instagram hesabından paylaştı.

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