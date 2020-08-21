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Haberler Muğla Gittiği restoranda darp edilen genç kızın o anları güvenlik kamerasında!

Gittiği restoranda edilen genç kızın o anları güvenlik kamerasında!

'da gittiği bir restoranda edilen 20 yaşındaki Buse D.'nin o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Genç kızı darp eden kişinin 33 yaşındaki O.U olduğu belirlendi. Gözlatına alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

Gittiği restoranda darp edilen genç kızın o anları güvenlik kamerasında!

21.08.2020, 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,09:54

Muğla'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darbedildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, 18 Ocak'ta Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. Buse D.'ye saldıran O.U., genç kızı darbetti.

İş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darbettiğini söylediği öğrenildi.

TEKME ATTI

Olay restoranın güvenlik kamerası görntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Buse D. restoranda otururken, O.U. içeriye giriyor ve koşarak Buse D.'ye tekme atıyor ve daha sonra ardı ardına Buse D.'ye tokat ve yumruk atıyor. O.U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği ve davasının görüleceği tarihin henüz belirlenmediği bildirildi.

DHA

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