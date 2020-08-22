Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan tesisler kapatıldı

Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, geçen 01 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında 13 bin 311 iş yeri, 311 tekne denetlendi. İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen günlerde ilçe genelinde yapılan denetimlere Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişiden oluşan 14 ekip, Jandarma Komutanlığı'nca 57 kişiden oluşan 13 ekip, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca 12 kişiden oluşan 4 ekip katıldı.

Koronaviras tedbirlerine uymadıkları belirlenen işletme ve teknelere toplam 692 bin TL para cezası kesildiği bildirildi. Bu denetimlerin geçen 5 Ağustos'ta Gümbet Mahallesi'nde yapılan bölümünde, sosyal mesafeye uyulmadığı, maske takılmadığı, kapasitenin üzerinde müşteri alındığı, izin verilen sürenin dışında müzik yayını yapma ve ruhsatlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, toplam 10 bar ve gece kulübü süresiz kapatılıp, mühürlendi.



Dün, ünlü eğlence mekanı restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, fiziki mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen ve yapılan uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden işletmelerin faaliyeti 4 gün süreyle durduruldu. Denetimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

DHA