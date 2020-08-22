Etkin pişkinlik!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesine dair soruşturma devam ediyor.

KAN DONDURAN İFADE

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cemal Metin Avcı'nın özel ekip tarafından yakalandıktan sonra jandarmaya verdiği ifadesi kan dondurdu. Olayı itiraf eden katil zanlısı Avcı, Pınar Gültekin'i 48 ADJ 946 plakalı aracı ile 16 Temmuz günü saat 15.40 sıralarında Rüya Park AVM karşısından alıp, Orhaniye Mahallesi Allankavağı Mevki No:7 Menteşe- Muğla adresindeki bağ evine götürdüğünü söyledi.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BOĞDU

Burada aralarında sözlü tartışma çıktığını anlatan Avcı, çıkan tartışma neticesinde Pınar Gültekin'i önce dövdüğünü sonra eliyle boğduğunu itiraf etti.

CİNAYETTEN SONRA İŞE GİTMİŞ

Cesedi demir varil içerisinde benzinle yaktığını söyleyen Metin Avcı'nın, ferdi.yavuz@yeniasir.com.tr Yeni Asır Ferdi YAVUZ ETKİN PİŞKİNLİK! "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Avcı, daha sonra kalekim adı verilen madde ile varilin ağız kısmını içe doğru büktüğünü ve varili 48 ADJ 948 plakalı araçla Muğla-Menteşe-Dirgeme Gülağzı Yolu 6 kilometresinde yolun sağ tarafına çalılıkların dibine yuvarladığını, olay yerinden uzaklaşarak iş yerine gittiğini anlattı.



CESEDİN TEK BASINA TASINMASI MÜMKÜN MÜ?

YENİ Asır'a açıklama yapan Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Size göre bir işbirliği var mı?" sorusuna, "Kesinlikle var. Bu hacimdeki bir kızın cesedinin tek başına taşınması hayatın olağan akışı, mantık ve fizik kurallarına aykırı" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ