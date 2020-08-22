Katilin karısı Muğla’yı terk etti

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın küçük çocuğu ile birlikte kenti terk edip, başka bir şehirde yaşamaya başladığı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yakını Yeni Asır'a yaptığı açıklamada talihsiz kadının çok zor günler geçirdiğini ve ilaçla ayakta durduğunu söyledi.

FATİH ŞENDİL