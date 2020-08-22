  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Komiser yardımcısı silahını temizlerken...

Komiser yardımcısı silahını temizlerken...

'da silahını temizleyen komiser yardımcısı C. Ş., tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı.

Komiser yardımcısı silahını temizlerken...

22.08.2020, 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,14:29

Muğla'nın Menteşe İlçesinde komiser yardımcısı C. Ş. temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Kürkütçü Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komiser yardımcısı olduğu öğrenilen C.Ş. temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Komiser yardımcısı C.Ş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

IHA

Milas'ta orman yangını! Balıkesir'de 'develi ve mehterli' sünnet düğünü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komiser yardımcısı silahını temizlerken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA