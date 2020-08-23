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'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında

'nın ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında

DHA

23.08.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,16:13

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye 1 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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