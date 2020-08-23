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Muğla Datça'da orman yangını! Yerleşim yerinin hemen üst kısmında

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

DHA 23.08.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,16:13