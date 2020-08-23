Muğla'da feci kaza! TIR'a çarpıp savrulan otomobil, park halindeki kepçeye çarptı

Son dakika... Kaza, akşam saatlerinde Milas ilçesinde meydana geldi. Doğaç Karakurt yönetimindeki 09 NT 015 plakalı otomobil, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 33 ENL 42 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki kepçeye çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Doğaç Karakurt ile araçtaki Orkun Ergünay ve Burak Bağcı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye amirliğine bağlı AKS ekipleri, yaralılardan otomobilde sıkışan Orkun Ergünay'ı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.