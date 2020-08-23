Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında karaya oturan lüks tekneyi kurtarma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Kızkumu'nda deniz üzerinde yürüyüş güzergahında karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi itti. Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.
İHA
Muğla'da Türk usulü tekne kurtarma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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