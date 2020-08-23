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'da Türk usulü tekne kurtarma

Son dakika... 'nın ilçesinde Kızkumu bölgesinde karaya oturan lüks tekne, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı.

Muğla'da Türk usulü tekne kurtarma

23.08.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,16:57

Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin deniz üzerinde yürüyüş yaptığı Kızkumu'nda vatandaşların yürüyüş güzergahında karaya oturan lüks tekneyi kurtarma anları ilginç görüntülere sahne oldu. Kızkumu'nda deniz üzerinde yürüyüş güzergahında karaya oturan teknenin kurtarılması için vatandaşlar tekneyi itti. Teknenin vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılma anlarını bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

İHA

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