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Haberler Muğla Muğla'nın sahillerinde "sıcak hava" yoğunluğu

'nın sahillerinde "" yoğunluğu

Son dakika... 'nın gözde turizm merkezleri , Fethiye ve 'in sahillerinde nedeniyle yoğunluk yaşandı. Tatilciler, denize girip bol bol güneşlendi.

Muğla'nın sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

23.08.2020, 16:35

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Sahil bandında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan polis ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.

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