Pınar gibi ölmek istemiyorum

Muğla'nın Ula ilçesinde, 18 Ocak günü bir restoranda oturan Buse Demir (20), yanına gelen beach club işletmecisi Onur Uzun (33) tarafından darp edildi. Telefonda başlayan kavganın ardından tekme tokat dövülen Buse Demir'in şikayetçi olması sonrası Onur Uzun gözaltına alındı ancak uzaklaştırma kararı verilerek serbest kaldı. Onur Uzun'un kendisini her gördüğünde tehditler savurduğunu söyleyen Demir, "Beni ailemle tehdit ediyor. Seni öldürürüm diyor. Bu yüzden taşınmak zorunda kaldım. Bu adam uzaklaştırma kararını ihlal olmasına rağmen ceza almadı. Bu olaylar yüzünden psikolojik tedavi gördüm. Can güvenliğim yok" dedi.

'SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'

Uzun'un serbest kalmasına isyan eden genç kız, yaşamına korku içinde devam ettiğini söyleyerek, "Bu adam beni öldürecek. Sokağa bile çıkamıyorum. Muğla'da geçtiğimiz ay korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin gibi ölmek istemiyorum. Gazetelerde cinayet haberlerim çıksın istemiyorum. Lütfen sesimi duyun. Beni bu adamdan kurtarın" dedi.







Fatih ŞENDİL