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Haberler Muğla Milas'taki yangın söndürüldü

Milas'taki söndürüldü

'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 500 metrekare alan yanarken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas'taki yangın söndürüldü

24.08.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,14:44

Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler mahallesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 500 metrekare alan yandı. Ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

IHA

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