Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere 4 arazöz, 3 su tankeri, bir itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
ÜZEN KARELER...
Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'da çıkan yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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