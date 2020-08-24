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'da kayalıklarda mahsur kalan yaralı tatilci kurtarıldı

'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda bacağı kırılarak mahsur kalan tatilci , Jandarma Arama Kurtarma (), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı () ve ekiplerinin ortak operasyonu ile kurtarıldı.

Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan yaralı tatilci kurtarıldı

DHA

24.08.2020, 17:32

Fethiye'ye tatile gelen Nihal Yeniay, yürüyüş yapmak için 20 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Yeniay, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda sağ bacağının kırılması sonucu mahsur kaldı. Yeniay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye JAK, JÖAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara ulaşan ekipler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeniay'ı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak koya indirdi. Koydaki JAK botuna alınan yaralı, Ölüdeniz Lagün mevkisinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yeniay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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