Seferihisar’da yangın dehşeti! 60 araç 1 saatte küle döndü

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının, evlerin yanına kadar ilerlediği görüldü.

KORKUNÇ BİR TABLO

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak yangın dehşetinden sonra korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan 60 araç küle döndü. Ayrıca yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü de öğrenildi.

'EVİN ANAHTARI BİLE YANMIŞ'

Yangında aracı küle dönenlerden biri Nida Akçay'dı. Ailesiyle Ekmeksiz Plajı'na giden Nida Akçay, plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçlarının yandığını gördüğünü belirten Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış" diye konuştu.