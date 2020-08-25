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Haberler Muğla Menteşe'de evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli

Menteşe'de evi yanan aileye 'dan yardım eli

'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen yangında evi yanan 64 yaşındaki ’e yardım etti. Kızılay, battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Menteşe'de evi yanan aileye Kızılay'dan yardım eli

25.08.2020, 16:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,16:39

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi tamamen yanan 64 yaşındaki Süleyman Bedir'e Kzılay destek oldu. Kızılay ekibi, evleri tamamen yandığı için konteyner ve naylon çadırda yaşayan Bedir ailesine battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda kolisi yardımında bulundu.


Yanan evde 60 yaşındaki Eşi Cemile Bedir ile birlikte yaşadıklarını anlatan Süleyman Bedir, elektrik kontağından çıkan yangında 1 saat içinde evlerinin yandığını anlatarak, "Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum. Kış mevsimi gelmeden yanan evinin yerine yapacağımız ev için destek verilmesini istiyorum. 5 torunum var. Onlar da zaman zaman burada kalıyorlardı" diyerek kendilerine destek veren Kızılay ekibinin kıyafet ve kırtasiye desteği verecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IHA

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