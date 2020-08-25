Plaj dönüşü facia

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi kardeş 3 kişi öldü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADD 588 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla karayolu Eski Dalaman Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gençlerin plajdan döndükleri öğrenildi

ÖMER KUNDAKÇI