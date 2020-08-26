Haberler Muğla Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

Akbük Sahili’nde serinlemek isteyen domuz denize girdi. Muğla’nın turizm merkezi Didim’in en güzel sahillerinden Akbük Sahili’nde ilginç anlar yaşandı. Bir yaban domuzu denizde yüzerken o anlar vatandaş tarafından kameraya alındı. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi.

26.08.2020, 14:05