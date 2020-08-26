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Haberler Muğla Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

’nde serinlemek isteyen denize girdi. ’nın turizm merkezi Didim’in en güzel sahillerinden Akbük Sahili’nde ilginç anlar yaşandı. Bir yaban domuzu denizde yüzerken o anlar vatandaş tarafından kameraya alındı. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi.

Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı

26.08.2020, 14:05

Muğla'nın Didim İlçesi'nde bulunan dünyanın en güzel sahillerinden Akbük'te ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş serinlemek için denize giren bir yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Açığa doğru yüzdüğü görülen domuz hayrete düşürdü.

Plajdaki kalabalığa aldırış etmeyen domuzun o anları:

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