Datça açıklarında deprem!

Datça açıklarında meydana gelen deprem yerin 11.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 26.7 kilometre olarak kaydetti.
DATÇA'DA DEPREM!
#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Ege Denizi, 97.99 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 26.08.2020, 08:01:41 TSİ Enlem : 36.0516 N Boylam : 26.6020 E Derinlik : 24.75 km
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