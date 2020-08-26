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Haberler Muğla Datça açıklarında deprem!

Datça açıklarında !

Son dakika... 'ın verilerine göre 'nde saat 08:01'de 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Datça açıklarında deprem!

26.08.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,08:48

Datça açıklarında meydana gelen deprem yerin 11.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 26.7 kilometre olarak kaydetti.

DATÇA'DA DEPREM!

#Deprem Büyüklük : 3.5 (Mw) Yer : Ege Denizi, 97.99 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 26.08.2020, 08:01:41 TSİ Enlem : 36.0516 N Boylam : 26.6020 E Derinlik : 24.75 km

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