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Haberler Muğla Meteoroloji'den Muğla için sağanak uyarısı

'den için sağanak uyarısı

'nın iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den Muğla için sağanak uyarısı

AA

26.08.2020, 17:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 18.00'e kadar Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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