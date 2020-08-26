Meteoroloji'den Muğla için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, saat 18.00'e kadar Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.



Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.