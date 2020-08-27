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Haberler Muğla Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Milas'ta operasyonu

'nın Milas ilçesinde operasyon düzenledi. Bir evde yapılan aramada, boyları 100 - 120 santim arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi ile 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan C.C. adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Milas'ta uyuşturucu operasyonu

27.08.2020, 13:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,14:03

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada saksılar içerisinde kök kenevir bitkisi, kubar esrar ele geçirildi.

edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı istihbaratını alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT Timi Ekiplerince operasyon düzenlendi. C.C. adlı şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 100 - 120 santim arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi ile 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.C. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilecek.

IHA

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